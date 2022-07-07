3 yıllık evlilik bitti

Ara verdiği setlere başrollerini Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin paylaştığı 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisiyle dönen oyuncu Naz Elmas, aşkta hüsrana uğradı. Oyuncu, 2019 yılında evlendiği iş adamı Erol Özmandıracı'yla evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatamadı. Ayrılık kararı alan ikili, 3 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi.

