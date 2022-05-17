3 yılda 4. ayrılık

Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu arkadaşı Buğrahan Tuncer, yine ayrıldı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı.

Başrolünü Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz'la paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bir röportajında Tuncer'le ilişkisinin güzel gittiğini söyleyen Ece cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. 3 yıldır birlikte olan ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silerek takipten çıktı. Çift, dördüncü kez ayrılık kararı aldı. Eda Ece daha önceki bir açıklamasında, "Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkartıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum" demişti.