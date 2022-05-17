VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni rekor peşinde
3 yılda 4. ayrılık
Kılıçdaroğlu'nun 2018'deki sözleri ortaya çıktı! Kaynak: Kılıçdaroğlu'nun 2018'deki sözleri ortaya ç...
"İmara açılmayacak"
Türk SİHA'larına büyük övgü
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına Bahçeli'den yanıt!
"Yap Bakalım" yakında tv4 ekranlarında
ABD'den getirildi: 3 ''Chinook'' daha filoya katıldı
Türkiye'nin son meydan okuması
Libya'dan kritik Türkiye çıkışı
Volodin'den 'yaptırım' uyarısı
Türkiye'den müthiş hamle
Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Sağanak yağışlar geri geliyor!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -17 Mayıs
Cildinizi yaza hazırlayan reçete
İltihaplı omurga romatizması her yaşın sorunu
Behçet hastalığı görme kaybı yapabilir
Uzun süre ayakta durmak topuk dikeni nedeni
Hamilelikte ruhsal sorunlar, çocuğa da geçiyor!
HSK'da FETÖ temizliği sürüyor!
ABD duyurdu: Hipersonik silah testi yapıldı!
Başkan Erdoğan, Abu Dabi'ye gidiyor
Pınar Gültekin davası 20 Haziran'a ertelendi
17 Mayıs 2022 Salı 12:25:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 12:25:00

3 yılda 4. ayrılık

ABONE OL

Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu arkadaşı Buğrahan Tuncer, yine ayrıldı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı.

Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu arkadaşı Buğrahan Tuncer, yine ayrıldı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı.

Başrolünü Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz'la paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bir röportajında Tuncer'le ilişkisinin güzel gittiğini söyleyen Ece cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. 3 yıldır birlikte olan ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silerek takipten çıktı. Çift, dördüncü kez ayrılık kararı aldı. Eda Ece daha önceki bir açıklamasında, "Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkartıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum" demişti.

Etiketler : Şevval Sam Berk Oktay Biran Damla Yılmaz
Patron teftişte

Patron teftişte
Kendisi yapımcım olur!

Kendisi yapımcım olur!
Limon adam Ferdi

Limon adam Ferdi
Dizide kadına şiddete hayır!

Dizide kadına şiddete hayır!
Rapçiler bir arada

Rapçiler bir arada
Londra'da oyun izledik

Londra'da oyun izledik
Yazın çalışacak

Yazın çalışacak
Öğrencilerin en iyileri

Öğrencilerin en iyileri
Eşine tam destek

Eşine tam destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX