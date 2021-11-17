3 yılda 3'üncü ayrılık

'Yasak Elma' dizisinde oynayan Eda Ece'nin yaklaşık üç yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Buğrahan Tuncer'le, ilişkilerine yeniden nokta koyduğu iddia edildi. Ece ile Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu Tuncer, 2019'un haziran ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Çalkantılı birlikteliklerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden çiftin ilişkisi adeta yılan hikayesine döndü. Daha önce "Özel hayatımı sürekli açıklamak, 'ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum" ifadelerini kullanan Eda Ece'nin üçüncü kez ilişkisini noktaladığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz hafta Yeniköy'de sevgilisiyle yürüyüş yaparken görüntülenen Ece, habercileri fark edince paniklemiş ve Tuncer'i yalnız bırakarak, koşar adımlarla olduğu yerden uzaklaşmıştı.