3 yıl sonra Harbiye'de

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bayhan Müzik organizasyonuyla başlayacak olan 'N Kolay Açıkhava Konserleri', Nilüfer ile start alıyor. Sanatçı uzun bir aradan sonra 18 Temmuz'da sevenleriyle buluşacak. Nilüfer'in ardından 19- 25 Temmuz'da Teoman, 20 Temmuz'da Yıldız Tilbe, 22 Temmuz'da Funda Arar ve 23- 24 Temmuz'da ise Tan Taşçı sahne alacak.