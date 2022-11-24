3 milyonluk anlaşma

Popçu Ece Seçkin servetine servet kattı. Şarkıcı, 3 milyon liraya bir telefon markasının yüzü oldu. Reklam filmi için kameralar karşısına geçen Seçkin, çekimlerde eğlenceli anlar yaşadı. Reklamdaki aksiyon sahneleriyle dikkat çeken Seçkin, "Genç kuşağa ilham verecek çalışmaların içinde olmak benim için çok önemli. Yenilikçi ve genç tarafımı bu tarz kampanyalarla yansıtmaktan çok mutluyum" dedi.