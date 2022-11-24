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24 Kasım 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 13:30:00

3 milyonluk anlaşma

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Popçu Ece Seçkin servetine servet kattı. Şarkıcı, 3 milyon liraya bir telefon markasının yüzü oldu.

Popçu Ece Seçkin servetine servet kattı. Şarkıcı, 3 milyon liraya bir telefon markasının yüzü oldu. Reklam filmi için kameralar karşısına geçen Seçkin, çekimlerde eğlenceli anlar yaşadı. Reklamdaki aksiyon sahneleriyle dikkat çeken Seçkin, "Genç kuşağa ilham verecek çalışmaların içinde olmak benim için çok önemli. Yenilikçi ve genç tarafımı bu tarz kampanyalarla yansıtmaktan çok mutluyum" dedi.

Etiketler : 3 milyonluk anlaşma Popçu Ece Seçkin Reklam filmi
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