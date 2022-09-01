3 milyona ayaklarını yerden kesti

Oyunculuğun yanı sıra yapımcılığa ve inşaatçılığa el atarak 3 kulvarda boy gösteren Tolgahan Sayışman, kendini ödüllendirdi. Oyuncu, 3 milyon lira değerinde lüks bir araba aldı.

Oyunculuğu bırakıp ticarete el atan Tolgahan Sayışman, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Yakın zamanda inşaat işine giren ve Fethiye'de 7 villalık bir inşaat yapan Sayışman, Amaya adlı mekanda toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat sonra mekanda kalan Sayışman, çıkışta bir hayli neşeliydi. Hem oyuncu, hem yapımcı, hem de ticarete atılan Sayışman, kendini de ödüllendirdi. Oyuncunun 3 milyon lira değerinde 2022 model BMW marka araba aldığı ortaya çıktı. Model Almeda Abazi'yle mutlu bir evlilik sürdüren Sayışman'ın Efehan ve Alina adında bir çocukları var. Sayışman, hem yapımcılığını üstlendiği, hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Aynasız' filmi önümüzdeki aylarda vizyonda sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.