VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arıza nedeniyle kapısı açık seyreden metrobüs, yolcuların tepkisi üzerine boşaltıldı
Adalet Bakanı Bozdağ: Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Bolu'da içme suyundan etkilenen 8 kişinin tedavisi sürüyor
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de ortalama yaşam süresi düştü
AB'de gaz depolarında doluluğun artmasına rağmen kış zor geçecek
Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, Galatasaray maçının önemini vurguladı
Güç mücadelesinin diğer adı: 'Koridorlar' ve 'Kenar Kuşak'
'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' yeniden izleyici karşısına çıkıyor
Balıkçılar sezonun ilk avından döndü
Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama
Eda'ya kız kardeş geliyor
Trafiğe motosiklet çözümü
Ailecek akvaryum keyfi
Sahneden düştü
3 milyona ayaklarını yerden kesti
Örgüt lideri İBB'den çıktı
Milli İHA'lar ihracat rekoruna uçuyor
NATO 30 Ağustos kutlama mesajını sildi
Kritik petrol zirvesinin tarihi belli oldu!
Batı'nın ikiyüzlülüğü tescillendi
62 savaş uçağı ve 7 gemi Ada'yı ablukaya aldı
İstanbullular dikkat: Sağanak etkili olacak
01 Eylül 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 09:30:00

3 milyona ayaklarını yerden kesti

ABONE OL

Oyunculuğun yanı sıra yapımcılığa ve inşaatçılığa el atarak 3 kulvarda boy gösteren Tolgahan Sayışman, kendini ödüllendirdi. Oyuncu, 3 milyon lira değerinde lüks bir araba aldı.

Oyunculuğun yanı sıra yapımcılığa ve inşaatçılığa el atarak 3 kulvarda boy gösteren Tolgahan Sayışman, kendini ödüllendirdi. Oyuncu, 3 milyon lira değerinde lüks bir araba aldı.

Oyunculuğu bırakıp ticarete el atan Tolgahan Sayışman, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Yakın zamanda inşaat işine giren ve Fethiye'de 7 villalık bir inşaat yapan Sayışman, Amaya adlı mekanda toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat sonra mekanda kalan Sayışman, çıkışta bir hayli neşeliydi. Hem oyuncu, hem yapımcı, hem de ticarete atılan Sayışman, kendini de ödüllendirdi. Oyuncunun 3 milyon lira değerinde 2022 model BMW marka araba aldığı ortaya çıktı. Model Almeda Abazi'yle mutlu bir evlilik sürdüren Sayışman'ın Efehan ve Alina adında bir çocukları var. Sayışman, hem yapımcılığını üstlendiği, hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Aynasız' filmi önümüzdeki aylarda vizyonda sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Etiketler : 3 milyona ayaklarını yerden kesti Tolgahan Sayışman Almeda Abazi
Özlem içeren paylaşım

Özlem içeren paylaşım
Kem göz ve kıskanç var

Kem göz ve kıskanç var
Cem ile askerlik hatırası

Cem ile askerlik hatırası
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Eleştirilere ‘derin' yanıt

Eleştirilere ‘derin' yanıt
Dijital heyecan

Dijital heyecan
Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu

Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu
Babasını geçti

Babasını geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes