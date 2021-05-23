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23 Mayıs 2021 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 16:30:00

3 milyon dolarlık geri dönüş

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Friends, yıllar sonra Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) olarak ekrana gelecek haberi heyecanını korurken oyuncuların alacağı ücret dudak uçuklattı.

Friends, yıllar sonra Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) olarak ekrana gelecek haberi heyecanını korurken oyuncuların alacağı ücret dudak uçuklattı. The Hollywood Reporter'a göre oyuncu kadrosundakilerin her biri, bir saatlik özel bölüm için 2,5 milyon dolar ile 3 milyon dolar (yaklaşık 21 milyon ile 25 milyon TL) arasında ücret alacak. Dizide Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer yer alıyor.

Etiketler : Friends Friends Reunion Special dizi
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