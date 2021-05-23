3 milyon dolarlık geri dönüş

Friends, yıllar sonra Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) olarak ekrana gelecek haberi heyecanını korurken oyuncuların alacağı ücret dudak uçuklattı. The Hollywood Reporter'a göre oyuncu kadrosundakilerin her biri, bir saatlik özel bölüm için 2,5 milyon dolar ile 3 milyon dolar (yaklaşık 21 milyon ile 25 milyon TL) arasında ücret alacak. Dizide Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer yer alıyor.

