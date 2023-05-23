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23 Mayıs 2023 Salı 07:47:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 07:47:00

3 kuşak bir arada

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Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal hafta sonunu kızları Lalin, Leyla ve annesi Nuray Kobal'la geçirdi.

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal hafta sonunu kızları Lalin, Leyla ve annesi Nuray Kobal'la geçirdi. Nuray Kobal, torunlarıyla birlikte doğada bir gün geçirdi. Nuray Kobal, Lalin ve Leyla ile traktöre bindi. 3 kuşak bir araya geldikleri fotoğrafları Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu bir röportajında "Kızlarım beni günden güne değiştiriyor" demişti.

Etiketler : 3 kuşak bir arada Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal Nuray Kobal
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