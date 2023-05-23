3 kuşak bir arada

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal hafta sonunu kızları Lalin, Leyla ve annesi Nuray Kobal'la geçirdi. Nuray Kobal, torunlarıyla birlikte doğada bir gün geçirdi. Nuray Kobal, Lalin ve Leyla ile traktöre bindi. 3 kuşak bir araya geldikleri fotoğrafları Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu bir röportajında "Kızlarım beni günden güne değiştiriyor" demişti.

