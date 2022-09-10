3 kişilik hayat
'Bücür Cadı' dizisinde canlandırdığı 'Zeliş' karakteriyle tanınan Merve Erdoğan, geçtiğimiz hafta anne olmuştu.
'Bücür Cadı' dizisinde canlandırdığı 'Zeliş' karakteriyle tanınan Merve Erdoğan, geçtiğimiz hafta anne olmuştu. Kızına 'Zehra Mercan' adını veren Erdoğan, ilk aile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu, fotoğrafın altına, "Bugün 3 kişilik hayatımızın birinci haftası doldu. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Hoş geldin hayatımıza canım kızım, ne kadar da güzel geldin, iyi ki geldin" notunu düştü.