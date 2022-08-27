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27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:30:00

3. kez nikâh yolunda

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İşadamı Tolga Arman'la bir süredir mutlu bir birliktelik süren eski manken Demet Şener, bir davete katıldı

İşadamı Tolga Arman'la bir süredir mutlu bir birliktelik süren eski manken Demet Şener, bir davete katıldı "Mutlu kadın güzel kadındır" diyen Şener'e mutlu evliliğin sırrı soruldu. "En önemli şey aynı pencereden bakmak. Hayattaki beklentileriniz, doğrularınız ve karakterinizin bir yönde ilerlemesi önemli" diyen Şener, yeniden evlenmeyi düşündüğünü söyledi. Şener, ilişkisinin evlilik yolunda ilerlediğini belirtti.

Etiketler : tolga arman demet şener mutluluk evlilik
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