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03 Temmuz 2022 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2022 Pazar 15:30:00

3. kez evlendi

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Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 3 aydır birlikte olduğu Evren Bölek ile nikah masasına oturdu.

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 3 aydır birlikte olduğu Evren Bölek ile nikah masasına oturdu. 1995'te Türkiye 3. güzeli seçilen Açar, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 3. kez evlenen Açar, eşiyle fotoğrafını paylaşarak altına, "Her şeyin mümkün olduğunu bilmenin ötesinde yaşamak bir mucize, olacak olan, gelecek olan zamanı geldiğinde sana doğru akıyor zaten" notunu düştü.

Etiketler : 3. kez evlendi Merhum sanatçı Kayahan Beste Açar Evren Bölek
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