3 günde 4 şehir 5 bin kişi

Vizyona giren 'Kutsal Damacana 4' filminin başrol oyuncuları Şafak Sezer ve Ersin Korkut şehir şehir gezerek binlerce hayranıyla bir araya geldi. İstanbul'da başladıkları 3 günlük maratonda ikili, Bursa, Manisa ve İzmir'de yaklaşık 5 bin kişiyle buluştu. Sezer ve Korkut yoğun ilgiyle karşılaştı. İlk üç günlük gişe rakamıyla pandemi sonrası en iyi açılış yapan komedi filmi olmayı başaran filmin hayranları ikiliyle fotoğraf çektirebilmek için yarışa girdi.