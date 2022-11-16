3 çocuğunu görenler şaşırıyor

Eski manken Zeynep Tokuş, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Yoga eğitmenliği yapan 45 yaşındaki Tokuş, 3 çocuğuyla yıllara meydan okuyor. Eski manken sosyal medya hesabından küçük oğlunun doğum gününü ailecek kutladı. Tokuş'un paylaştığı fotoğrafta pozunu görenler, 'Bunları hangi ara yaptın', 'Alp kardeşin gibi', '3 çocuğun olduğuna inanamıyorum' ve 'Kardeşi gibi' yorumlarında bulundu.