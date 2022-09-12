2'si yeni 6 dizi başlıyor

Televizyonda yeni sezon başlıyor. Geçen seneden devam edecek olan "Yargı", "Mahkum", "Üç Kız Kardeş" ve "Camdaki Kız" sezonu açarken "Dünyayla Benim Aramda" ve "Sadece Arkadaşız" dizilerinin de ekran yolculuğu başlıyor.

Ekranın sevilen pek çok yapımı sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu haftadan itibaren 2'si yeni 6 dizi ekran yolculuğuna başlıyor. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsüyle izleyicinin gönlünde taht kuran 'Üç Kız Kardeş' yeni sezon ilk bölümüyle yarın akşam ekrana gelecek. Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un oynadığı 'Dünyayla Benim Aramda', ilk iki bölümüyle 14 Eylül'de seyirciyle buluşacak. Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Melike İpek Yalova'nın rol aldığı 'Mahkum', 15 Eylül'de yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşacak. Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı 'Camdaki Kız', 3. sezonuyla 15 Eylül'de ekrana gelecek. Yurtdışında büyük bir ilgiyle izlenen "Love Snack"in uyarlaması "Sadece Arkadaşız" da 16 Eylül'de Exxen'de başlayacak. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in oynadığı 'Yargı' 18 Eylül'de diziseverlerin karşısına çıkacak.