28 Haziran reyting sonuçları! Her Yerde Sen mi, Hercai mi, Survivor Türkiye - Yunanistan mı kim birinci?
28 Haziran reyting sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her Yerde Sen mi, Hercai mi, Survivor Türkiye - Yunanistan mı kim birinci? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu akşam FOX TV'de Her Yerde Sen, Kanal D'de Bıçak Sırtında, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Kardeşim Benim, TV8'de Survivor Türkiye - Yunanistan ve ATV'de Hercai izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, hangi yapım zirveyi kapacak? 28 Haziran reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
28 Haziran reyting sonuçları merak ediliyor. Her Yerde Sen mi, Hercai mi, Survivor Türkiye - Yunanistan mı kim birinci? sorusunun yanıtı tüm medya takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam FOX TV'de Her Yerde Sen, Kanal D'de Bıçak Sırtında, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Kardeşim Benim, TV8'de Survivor Türkiye - Yunanistan ve ATV'de Hercai ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda totalde Her Yerde Sen ikinci, Survivor Türkiye Yunanistan üçüncü oldu. Dördüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, beşinci sırada ise Güldür Güldür Show (Tkr) yer aldı. 28 Haziran reyting sonuçları sizlerle...
28 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!
28 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 28 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
21 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!
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