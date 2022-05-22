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22 Mayıs 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 10:00:00

270 bin liralık tatil

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Oyuncu Kaan Yıldırım sevgilisi Hande Erçel'le hafta sonu tatilleri için kesenin ağzını açtı. Yıldırım, Marmaris'te üç günlük lüks villaya 270 bin lira ödedi.

Oyuncu Kaan Yıldırım sevgilisi Hande Erçel'le hafta sonu tatilleri için kesenin ağzını açtı. Yıldırım, Marmaris'te üç günlük lüks villaya 270 bin lira ödedi.

Hande Erçel 'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor. Bir dönem 'Halka' adlı dizide birlikte rol alan Erçel erkek arkadaşıyla birlikte Marmaris'te baş başa tatile çıktı. İkili, lüks bir otelde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarıyor. Kaan Yıldırım, Erçel'le çıktıkları hafta sonu tatilleri için kesenin ağzını açtı. Oyuncu, üç günlük kiraladığı lüks villaya 270 bin lira ödedi. Aşklarını gözlerden uzakta yaşayan çift, hayranları tarafından objektiflere yansıdı. Erçel ve Yıldırım otelin restoran kısmında baş başa sohbet ederken yakalandı. Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günler ayrı ayrı yaptıkları röportajlarda ilişkileri hakkında, "Her şey güzel gidiyor" açıklamasında bulunmuşlardı.

Etiketler : 270 bin liralık tatil Kaan Yıldırım Kerem Bürsin Hande Erçel
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