27 yıl sonra yeni pencere

Derya Baykal, kızları Ferhan ve Derya Şensoy'a yakın olmak için Tarabya'da bulunan 27 yıllık evinden Cihangir'e taşındı. Deniz manzaralı evine yerleşen Derya Baykal, yeni evinden şu sözlerle bahsetti: ''Evimden bir cesaretle ayrıldım. Ben küçülmeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Hepinizi yeni evimden kucaklıyorum.''