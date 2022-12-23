25'inci yıl kutlaması

Oyuncu Volkan Severcan eşi Müge Severcan'la evliliklerinde 25 yılı geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta dede olan oyuncu, sosyal medyadan duygusal bir yazı paylaştı. Oyuncu, eşiyle fotoğraflarının altına, "Bugün 25. evlilik yıl dönümümüz... Hayatımın en güzel hediyesi ile taçlandı çeyrek asırlık birlikteliğimiz. Canım karım Müge'm bana bir tanem Melis'imi verdi, Melis'im ve Canset'im de bana 25 yılın en güzel hediyesini torunum Masal'ımı" notunu düştü.