06 Haziran 2021 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 15:30:00
2.5 yıl sonra evlendi
Bekarlığa veda partisi dönüşü yaşanan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer 2,5 yıl süren yas sürecinin ardından Nazlı Çarmıklı ile evlendi.
Bekarlığa veda partisi dönüşü yaşanan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer 2,5 yıl süren yas sürecinin ardından Nazlı Çarmıklı ile evlendi. Çift, Nazlı Çarmıklı'nın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.