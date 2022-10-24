2.5 saat canlı

İbrahim Tatlıses, Günay Restoran'da sahne aldı. Sanatçı konserini 'Sevda Yüklü Kervanlar' şarkısıyla başlatırken gece boyunca 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Haydi Söyle' ve 'Yalan' gibi klasikleri hep bir ağızdan söylendi. Sanatçı, kimi zaman hafızalara kazınan slow parçalarıyla duygulandırdı kimi zaman da hareketli türküleriyle dinleyicilerini ayağa kaldırdı. Sahneden alkışlarla ayrılan İbrahim Tatlıses, yoğun ilgi üzerine bis yaprak tekrar sahneye çıktı.