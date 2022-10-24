2.5 saat canlı

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24 Ekim 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 11:00:00

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İbrahim Tatlıses, Günay Restoran'da sahne aldı. Sanatçı konserini 'Sevda Yüklü Kervanlar' şarkısıyla başlatırken gece boyunca 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Haydi Söyle' ve 'Yalan' gibi klasikleri hep bir ağızdan söylendi.

İbrahim Tatlıses, Günay Restoran'da sahne aldı. Sanatçı konserini 'Sevda Yüklü Kervanlar' şarkısıyla başlatırken gece boyunca 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Haydi Söyle' ve 'Yalan' gibi klasikleri hep bir ağızdan söylendi. Sanatçı, kimi zaman hafızalara kazınan slow parçalarıyla duygulandırdı kimi zaman da hareketli türküleriyle dinleyicilerini ayağa kaldırdı. Sahneden alkışlarla ayrılan İbrahim Tatlıses, yoğun ilgi üzerine bis yaprak tekrar sahneye çıktı.

Etiketler : ibrahim tatlıses konser şarkı sanatçı
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