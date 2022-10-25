25 günde ayrıldı

'Survivor All Star' yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Batuhan Karacakaya, kız arkadaşı Ayşe Aslan ile ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda Hande Yener'in konserinde sosyal medya hesaplarından ilişkilerini ilan eden ikili, sebebi bilinmeyen bir neden dolayı ilişkilerini sonlandırdı. Ayşe Aslan'ın Twitter hesabından, "Umarım açacağın yeni sayfada benim seni sevdiğimden daha çok severler seni" notunu düştü.