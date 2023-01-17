Model Ebru Şallı, 45'nci yaşını ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla sürpriz bir partiyle kutladı. Şallı, gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Şallı'nın oğlu Beren ve müstakbel geliniyle yer aldığı kareler dikkat çekti. Şallı geceden renkli karelerine, "25 gibi 45 daha ne olsun! Sağlık hayattaki en büyük hazinemiz! Tüm canlarıma, aileme çok teşekkür ediyorum" notunu yazdı.