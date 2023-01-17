VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Tekli heyecanı
Türkiye'den KKTC'ye 3 müjde
AB'den Ukrayna'ya 3 milyar avroluk destek
"Bugün etkili adımlar atmazsak üzerinde barış ve adaleti tesis edebileceğimiz bir yaşam alanı kalmay...
Çocukluklarına döndüler
25 gibi 45!
İtalya'da moda haftasında
TBMM komisyonu çocuk istismarını araştıracak: İlk ziyaret İstanbul'a
OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu
AnadoluJet'ten tek yön direkt iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Şırnak'ta Namaz Dağı bölgesinde Şırnak-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı
AB, Avrupa'daki ilaç sıkıntısına karşı "toplu alım" seçeneğini düşünüyor
Danıştay'daki YSK üyeliği seçimi tamamlandı
"2003-2022 yılları arasında kara yolları için 995 milyar 900 milyon lira tutarında yatırım yaptık"
Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak
Akşam Future&Trends Summit 4. Oturumu'nda e-ticaret ve perakendede gelecek ve trendler konuşuldu
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşecek
Kayseri'de belediye ve halk otobüsü çarpıştı, 29 kişi yaralandı
Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Metal sektöründe çalışan 180 bin işçi için toplu zam yapıldı
Akşam Future&Trends Summit 3. Oturumu'nda inşaat, çevre ve şehircilikte trendler konuşuldu
Akşam Future&Trends Summit 2. Oturumu'nda otomotivde gelecek ve trendler konuşuldu
17 Ocak 2023 Salı 17:19:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 17:19:00

25 gibi 45!

ABONE OL

Ebru Şallı, 45'nci yaşını ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla sürpriz bir partiyle kutladı.

Model Ebru Şallı, 45'nci yaşını ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla sürpriz bir partiyle kutladı. Şallı, gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Şallı'nın oğlu Beren ve müstakbel geliniyle yer aldığı kareler dikkat çekti. Şallı geceden renkli karelerine, "25 gibi 45 daha ne olsun! Sağlık hayattaki en büyük hazinemiz! Tüm canlarıma, aileme çok teşekkür ediyorum" notunu yazdı.

Etiketler : ebru şallı beren model
Setleri çok özledim

Setleri çok özledim
Öznur Serçeler dil eğitimi alacak

Öznur Serçeler dil eğitimi alacak
Stilleri belirleyecek

Stilleri belirleyecek
Minik Beren'in Porto Rico başarısı

Minik Beren'in Porto Rico başarısı
Avrupa'ya açılıyor

Avrupa'ya açılıyor
Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!

Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!
Başarısını taçlandırdı

Başarısını taçlandırdı
Hamilelik soruları utandırdı

Hamilelik soruları utandırdı
Tiyatro buluşması

Tiyatro buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX