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26 Ağustos 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 15:00:00

24 yıldır nafaka ödüyorum

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Şovmen Mehmet Ali Erbil, kızlarının ve oglunun annelerinin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Üç yıl önce evinin banyosunda düşen ve mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince aylarda yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, normal hayatına hızlı bir dönüş yaptı.

Söylemezsem Olmaz programına katılan şovmen açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda yakın arkadaşı Seda Sayan'la tartışma nedeninin, hastalığından dolayı aldığı ilaçlar olduğunu söyledi.

Şovmen, "Yasalardan çekinirim, Allah'tan ürkerim, kimseye karşı gelmem. Seda Sayan ile olan tartışmamız aldığım ilaçlar yüzündendir" dedi. 4 kere nikâh masasına oturan Mehmet Ali Erbil, eski eşi oyuncu Nergis Kumbasar'a nafaka ödediğini söyledi. Şovmen "Nergis Kumbasar'a 24 yıldır nafaka veriyorum. Çocuklarımın annesi benim için çok önemli" dedi.

Etiketler : Mehmet Ali Erbil Şovmen kaçış sendromu Söylemezsem Olmaz
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