24 saatte zirvede

Aleyna Tilki'nin 'Sır' adlı şarkısı 24 saatte dünyanın en çok izlenen videosu oldu. Genç şarkıcının, sözü ve müziği kendisine ait olan, yönetmenliğini de yaptığı 'Sır' isimli şarkısının klibi 1 günde 1 Milyon izlenmeye ulaştı. Şarkı twitter dünya gündemine girdi ve trendlerdeki müzik listesinde 1 numara oldu. Tilki, "Desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim. Her zaman bambaşka ve kendini yenileyen bir tarzla karşınıza çıkmaktan keyif duyacağım" dedi.