24 saatte zirvede
Aleyna Tilki'nin 'Sır' adlı şarkısı 24 saatte dünyanın en çok izlenen videosu oldu.
Aleyna Tilki'nin 'Sır' adlı şarkısı 24 saatte dünyanın en çok izlenen videosu oldu. Genç şarkıcının, sözü ve müziği kendisine ait olan, yönetmenliğini de yaptığı 'Sır' isimli şarkısının klibi 1 günde 1 Milyon izlenmeye ulaştı. Şarkı twitter dünya gündemine girdi ve trendlerdeki müzik listesinde 1 numara oldu. Tilki, "Desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim. Her zaman bambaşka ve kendini yenileyen bir tarzla karşınıza çıkmaktan keyif duyacağım" dedi.