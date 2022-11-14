24 saat yetmiyor

Şarkıcı Merve Özbey önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi kameraların karşına geçen Özbey, "Evde iki tane çocuk, konserler, koşturmaca derken, bir yandan da albüm hazırlığındayız. 24 saatin yetmediği dönemlerden birindeyim" dedi. Özbey, ''Şarkıcıların albüm yerine single çıkarması maliyetlerle mi alakalı?" sorusuna ise "Bence bu, hızlı tüketimin getirdiği bir durum. Şu anda sektörün durumu insanları tekli çalışmaları yapmaya yönlendiriyor. Aslında albüm de hazır ama elimizde çok iyi bir şarkı var. En yakın ve en doğru tarihte dinleyicimizle buluşturacağız" dedi.