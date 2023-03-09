231 milyon TL toplandı

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Belçika radyolarında düzenlenen bağış kampanyasında bir günde 11.6 milyon Euro (231 milyon 593 bin TL) toplandı. Ülkede Flamanca yayın yapan kamuya ait ve özel radyo kanalları, gün boyunca Hadise'nin de aralarında bulunduğu 30 sanatçının seslendirdiği "İnsanlar insanlara yardım eder" (Cherry Ghost- "People Help The People ) parçasını çalmaya başladı. Bazı radyo programları da yayınlarını depreme ve yardım kampanyasına ayırdı.