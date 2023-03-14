23 yıllık evlilik bitti

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in oğlu Metin Şen 23 yıldır evli olduğu Aslı Şen'le anlaşmalı olarak boşandı. Fikir ayrılıkları yaşadıklarını söyleyen çift, ortak açıklama yaptı. İkili, "Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz değerli olan bunca yılın ardından dostça yollarımızı ayırdık. Her şeyden önce iki evladımız için arkadaşlığımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de birbirimize olan saygımız sonsuz kalacaktır" dedi.

