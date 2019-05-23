23 Mayıs reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye, Çarpışma reyting sıralaması

23 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye, Çarpışma reyting sıralaması herkes tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show TV’de Çarpışma, TRT 1’de Tek Yürek, Fox TV’de Bizim Hikaye, Star TV’de Avlu dizileri ekranlara geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli oluyor 16 Mayıs reyting sonuçlarına baktığımızda Totalde Bir Zamanlar Çukurova birinci, Bir Zamanlar Çukurova (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Sahur Vakitleri, beşinci sırada ise Sahur Vakitleri, altıncı sırada ise Nihat Hatipoğlu ile İftar yer aldı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim oldu? 23 Mayıs reyting sonuçları sizlerle...

23 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

23 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

16 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL



AB



ABC