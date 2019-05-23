23 Mayıs reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye, Çarpışma reyting sıralaması
23 Mayıs reyting sonuçları merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye, Çarpışma reyting sıralaması tüm televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show TV’de Çarpışma, TRT 1’de Tek Yürek, Fox TV’de Bizim Hikaye, Star TV’de Avlu dizileri izleyicisi ile buluşuyor. Kıran kırana bir reyting mücadelesi verildiği bu diziler arasında hangisinin birinci olduğu merak ediliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. Geçen hafta açıklanan reyting sonuçlarına bakıldığında Totalde Bir Zamanlar Çukurova birinci, Bir Zamanlar Çukurova (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Sahur Vakitleri, beşinci sırada ise Sahur Vakitleri, altıncı sırada ise Nihat Hatipoğlu ile İftar yer aldı. Peki, bu hafta kim zirvede? İşte tüm merak edilenler...
23 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye, Çarpışma reyting sıralaması herkes tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show TV’de Çarpışma, TRT 1’de Tek Yürek, Fox TV’de Bizim Hikaye, Star TV’de Avlu dizileri ekranlara geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli oluyor 16 Mayıs reyting sonuçlarına baktığımızda Totalde Bir Zamanlar Çukurova birinci, Bir Zamanlar Çukurova (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Sahur Vakitleri, beşinci sırada ise Sahur Vakitleri, altıncı sırada ise Nihat Hatipoğlu ile İftar yer aldı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim oldu? 23 Mayıs reyting sonuçları sizlerle...
23 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
23 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.
16 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
AB
ABC
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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