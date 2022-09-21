23 Eylül'de hesaplaşma vakti

Başrollerini Aslıhan Gürbüz, Serpi Gül ve Mehmet Yılmaz Ak'ın üstlendiği 'Bana Karanlığını Anlat' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını Ayşe Barım'ın üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda ve senaristliğine Gizem Kızıl imza attı. 23 Eylül'de vizyona girecek olan filmde yıllardır mutsuz bir evliliğin içine hapsolan Nermin, eşi Veli'nin ölümünün ardından geçen yılların hesaplaşması anlatılıyor.