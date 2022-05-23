22 yıldır aracını modifiye yaptırıyor

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Youtube kanalında otomobillerle ilgili çektiği videoları ilgi görürken, yeni bir seriye başladı. Araba tutkusunu profesyonel hayata taşıyan Manço, "22 yıllık aşkım" diyerek ilk arabasıyla yıllardır nasıl uğraştığını eğlenceli bir dille anlattı. Manço, "Birçok erkek çocuk gibi ben de zamanında bir otomobile tutuldum. Tutulduğum otomobile kavuşamayacağımı anlayınca ona en yakın olan modelleri beğenmeye başladım. Ama kendimi kandırdığımı çok sonra fark ettim. Çünkü benziyor diye aldığım otomobili eğer beğenseydim onu değiştirmeye kalkmazdım. Tam 22 sene o araç üzerinde çalıştım'' dedi.