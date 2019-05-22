22 Mayıs reyting sonuçları: Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması

22 Mayıs reyting sonuçları tüm televiyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması herkes tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamları TRT1'de Diriliş Ertuğrul, Star TV'de Kuzgun, ATV'de Sen Anlat Karadeniz dizileri ekranlara geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından reyting sonuçları belli oluyor. 15 Mayıs reyting sonuçlarına bakıldığında Total'de TRT 1'de ekranlara gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi 1.sırada yer alırken, 2.sırada Atv'de yayınlanan "Akhisarspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması", 3.sırada "Diriliş Ertuğrul" dizisinin özeti yer aldı. AB'de ise 1.sırada "Diriliş Ertuğrul", 2.sırada "Akhisarspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması" 3.sırada ise "Diriliş Ertuğrul" dizisinin özeti yer aldı. Peki, bu hafta reyting sıralamasında kim birinci? İşte tüm merak edilenler...

22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

22 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 22 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

15 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL



AB



ABC

REYTİNGLER NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de ilk reyting ölçümü, birçok Avrupa ülkesinde izlenme oranlarını belirleyen AGB Nielsen şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. İlerleyen yıllarda sistem TNS tarafından devralınmıştır.

Reytingler peoplemeter adı verilen özel bir cihazla hesaplanmaktadır. Bu cihaz sadece TNS tarafından belirlenen hanelerde bulunmaktadır.

Peoplemeter, parayla satın alınamaz ve bu cihaza sahip olan hanelerin sisteme dahil olduklarını kimseyle paylaşmaması gerekmektedir.

Şimdilerde 2200’den fazla hanenin ölçümleme sistemine dahil olduğu bilinmektedir. Bu sisteme dahil olan haneler, ölçümlemelerden maddi bir gelir elde etmemektedirler. TNS tarafından ölçümlemeye dahil olan hanelere belirli aralıklarla küçük ev eşyaları hediye edilir.