21 Mayıs reyting sonuçları! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Leke reyting sıralaması
21 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Leke reyting sıralaması tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Salı akşamları ATV'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, FOX TV'de Kadın, Kanal D'de Leke ve TRT1'de Halka dizileri ekranlara geliyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizisinin hangisi olduğu açıklanıyor. Reyting savaşının verildiği Salı gününde kimin birinci olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda AB puan türünde Kadın 2.sırada, Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz 3. sırada yerini almıştı. Total puan türünde ise Kadın 1.sırada, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2.sıradaydı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim?21 Mayıs reyting sonuçları sizlerle...
21 Mayıs reyting sonuçları merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Leke reyting sıralaması tüm dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Salı akşamları ATV'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, FOX TV'de Kadın, Kanal D'de Leke ve TRT1'de Halka dizileri izleyicisi ile buluşuyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizisinin hangisi olduğu açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda AB puan türünde Kadın 2.sırada, Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz 3. sırada yerini almıştı. Total puan türünde ise Kadın 1.sırada, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2.sıradaydı. Peki, bu hafta kim birinci? 21 Mayıs reyting sonuçları...
21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
21 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.
14 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
AB
ABC
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT