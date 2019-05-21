21 Mayıs reyting sonuçları! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Leke reyting sıralaması

21 Mayıs reyting sonuçları merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Leke reyting sıralaması tüm dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Salı akşamları ATV'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, FOX TV'de Kadın, Kanal D'de Leke ve TRT1'de Halka dizileri izleyicisi ile buluşuyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizisinin hangisi olduğu açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda AB puan türünde Kadın 2.sırada, Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz 3. sırada yerini almıştı. Total puan türünde ise Kadın 1.sırada, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2.sıradaydı. Peki, bu hafta kim birinci? 21 Mayıs reyting sonuçları...

21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

21 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

14 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL



AB



ABC