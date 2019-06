21 Haziran reyting sonuçları! Her Yerde Sen mi, Survivor Türkiye Yunanistan mı, Çakallarla Dans 4 mü kim birinci?

21 Haziran reyting sonuçları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her Yerde Sen mi, Survivor Türkiye Yunanistan mı, Çakallarla Dans 4 mü kim birinci? tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam FOX TV'de Her Yerde Sen, TV8'de Survivor Türkiye - Yunanistan, Kanal D'de Benimle Söyle ve Star TV'de Çakallarla Dans 4 ekranlara gelecek. 14 Haziran reyting sıralamasına bakıldığında totalde Arka Sokaklar birinci sırada, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü sırada ve Her Yerde Sen dördüncü sırada yer aldı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim? 21 Haziran reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

21 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!

21 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

14 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!

