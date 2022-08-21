2023'te yeni albüm

Oyuncu Öykü Karayel'le mutlu bir evliliği olan şarkıcı Can Bonomo Zorlu'da objektiflere yansıdı. Şarkıcı, akşam vereceği konser öncesinde kısa bir alışveriş turu yaptı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Bonomo, hatıra fotoğrafı çekildi. Habercilerle sohbet eden Bonomo, yoğun bir tempoda çalıştığını, arta kalan vakitte de ailesiyle tatil yaptığını söyledi. Sevenlerine yeni albüm müjdesini veren Bonomo, "Hazırlıklara başladık. Bir aksilik olmaması durumunda yeni yılda güzel bir albüm çıkartmış olacağız" diye konuştu.

