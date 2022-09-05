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05 Eylül 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 10:30:00

2023'te vizyonda

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Başrolünü İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir ve Sinan Tuzcu'nun paylaştığı 49 filminin vizyon tarihi belli oldu.

Başrolünü İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir ve Sinan Tuzcu'nun paylaştığı 49 filminin vizyon tarihi belli oldu. Çekimleri Gaziantep ve Kilis'te gerçekleşen yapım yeni yılda sinemaseverlerle buluşacak. Yapımını CNP Film'in üstlendiği projede, IŞİD'e esir düşen 49 Türk'ü kurtarıldığı operasyonu ve perde arkasını anlatılıyor. Aksiyon sahneleri dikkat çeken filmin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturdu.

Etiketler : 2023'te vizyonda İsmail Hacıoğlu Hande Doğandemir
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