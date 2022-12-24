2023'e Paris'te 'merhaba'

Uzun bir süredir ara verdiği televizyon ekranına Serenay Sarıkaya'yla birlikte 'Aile' diziyle dönmeye hazırlanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni yıl planını yaptı. Şu sıralar oğlu Kurt Efe ve eşi Başak Dizer'le tatilin tadını çıkaran Tatlıtuğ, 2023'ü yedi sene önce evlendikleri aşıklar şehri Paris'te karşılayacak.

GECELİĞİ 35 BİN TL



İlk kez Kurt Efe'yle yeni yılı karşılayacak olan Tatlıtuğ, kesenin ağzını açtı. Oyuncu ailesiyle, geceliği 35 bin lira olan Bvlgari Hotel'de konaklayacak. Yatırımlarını gayrimenkule yapan Kıvanç Tatlıtuğ, Paris'ten 1 milyon Euro (19 milyon lira)'ya 1+1 ev satın almış ve dairesini internet üzerinden kiraya vermişti.