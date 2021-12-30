2022'de etkinliklere devam

MaxImum Uniq, ocak ayı boyunca sahnelerinde yıldız isimleri ağırlayacak. Etkinlik kapsamında Yılmaz Erdoğan, Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer, Zerrin Tekindor, Serkan Keskin, Yasemin Sakallıoğlu, Ceza, Uğur Aslan ve Metin Akpınar sevenleriyle buluşacak. 14 ve 22 Ocak'ta 'Afara – Bir Arabesk Müzikali', 17 Ocak'ta Serkan Keskin'in başrolünde yer aldığı 'Cimri', 19 Ocak'ta Yasemin Sakallıoğlu, 26 ve 27 Ocak'ta Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu 'Toz' ve son olarak 29 Ocak'ta Yılmaz Erdoğan sevilen gösterisi 'Münaşaka' Maximum Uniq'te sahnelenecek.