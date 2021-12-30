2021 kötü geçti

Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu ve arkadaş grubuyla Karaköy'deydi. Erken yeni yıl kutlaması yapan Mali, 2021'in kötü geçtiğini söyledi. 2022 için umutlu olan Mali, keşkelerinin olup olmadığı yönündeki soruya "Yok yok ben anlıyorum sizin ne demek istediğinizi, alttan alttan geliyorsun ama (gülerek) hayvan terli, hayvan terli değil sırılsıklam" dedi. Ece Ronay ile yaşadığı taciz olayı sonrası mahkemede son durumu sorulan Erbil "Şimdi dava süreci var, benim bir şey demem doğru olmaz'' dedi.