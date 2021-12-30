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30 Aralık 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 13:00:00

2021 kötü geçti

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Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu ve arkadaş grubuyla Karaköy'deydi.

Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu ve arkadaş grubuyla Karaköy'deydi. Erken yeni yıl kutlaması yapan Mali, 2021'in kötü geçtiğini söyledi. 2022 için umutlu olan Mali, keşkelerinin olup olmadığı yönündeki soruya "Yok yok ben anlıyorum sizin ne demek istediğinizi, alttan alttan geliyorsun ama (gülerek) hayvan terli, hayvan terli değil sırılsıklam" dedi. Ece Ronay ile yaşadığı taciz olayı sonrası mahkemede son durumu sorulan Erbil "Şimdi dava süreci var, benim bir şey demem doğru olmaz'' dedi.

Etiketler : 2021 kötü geçti Mehmet Ali Erbil Ali Sadi Nergis Kumbasar
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