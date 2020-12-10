  • BIST
    1357.84
  • Dolar
    7,8413
  • Euro
    9,4968
  • Altın
    462,8260
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Vahim bir tabloyla karşı karşıyayız"
Zirveden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkar mı?
Aman dikkat çok kuvvetli geliyor
Adaylığına ittifak karar verecek!
Atina, Avrupa'yı yaptırıma ikna edemedi
Elysee Sarayı'nda rezillik!
Fransa nefret suçu işliyor!
Bakan Akar: Doğu Akdeniz'de gerilimi Yunanistan tırmandırıyor
2020'de Twitter'in gündemi Uraz Kaygılaroğlu oldu
Uyku apnesi kalp ve beyin hastalıklarına yol açabilir
Şiddet içerikli oyunlar ters kimlik etkisi oluşturuyor
Öğrencilerin çanta sevinci
Sokağa çıkma yasağı hayatını değiştirdi
Engelini aşıp işveren oldu
7 kardeşin eğitim azmi...
Mesafeli mutluluk
Pandemide turşunun gücünden faydalanın
Bugün burçları neler bekliyor? 10 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
WhatsApp'tan yeni 'sepetler' özelliği
Son 24 saatte 31 bin 712 yeni vaka
Bakan Koca: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında
BM Çevre Programı: Dünya bu yüzyılda 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gidiyor
Kurtulmuş: Erken seçim olabilmesi için rasyonel şartların olması lazım
AB'den 30 milyon elektrikli otomobil hedefi
10 Aralık 2020 Perşembe 09:40:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 09:40:00

2020'de Twitter'in gündemi Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu oldu

ABONE OL

Twitter, Türkiye'de 2020 yılının en çok konuşulan hashtag'lerini açıkladı.

Türkiye’nin Twitter gündeminin ilk 10’u içerisinde 'Sefirin Kızı' dizisinde Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu da yer aldı. 6. sıraya yerleşen Kaygılaroğlu, ilk 10’da yer alan tek oyuncu oldu.

Etiketler : Uraz Kaygılaroğlu Twitter Sefirin Kızı dizi Sefirin Kızı Gediz magazin
Miss Turkey güzeli Şevval Şahin eleştirilere sessiz kalmadı: Zayıfsam da size ne!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin eleştirilere sessiz kalmadı: Zayıfsam da size ne!
‘Ayrılmadık' ateşi yaktılar

‘Ayrılmadık' ateşi yaktılar
Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın peşinden Çeşme'ye gitti

Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın peşinden Çeşme'ye gitti
AVM'de senaryo çalışması

AVM'de senaryo çalışması
Özlem Yıldız'ın harcaması artık çantaya değil arsaya

Özlem Yıldız'ın harcaması artık çantaya değil arsaya
Eski halime döndüm

Eski halime döndüm
Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz

Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz
Karantina için İstanbul'da

Karantina için İstanbul'da
Youtube'da güldürecek

Youtube'da güldürecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER