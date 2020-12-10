10 Aralık 2020 Perşembe 09:40:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 09:40:00
2020'de Twitter'in gündemi Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu oldu
Twitter, Türkiye'de 2020 yılının en çok konuşulan hashtag'lerini açıkladı.
Türkiye’nin Twitter gündeminin ilk 10’u içerisinde 'Sefirin Kızı' dizisinde Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu da yer aldı. 6. sıraya yerleşen Kaygılaroğlu, ilk 10’da yer alan tek oyuncu oldu.
- 2020'de Twitter'in gündemi Uraz Kaygılaroğlu oldu
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