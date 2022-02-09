200 bin liralık onur davası

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, 'yasak aşk' sözleriyle iftira atarak onurunu kırdığını iddia ettiği fenomen Cansu Nur Çufalı'ya tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Erbil, 200 bin lira talep etti. Erbil, 'Eşim beni üç kadınla aldattı, bunlardan bir tanesi de Yasmin Erbil' şeklinde konuşarak kendisine iftira attığını iddia ettiği Çufalı hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırmıştı.

Neslihan KESKİN