VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uyuşturucu paketleri sahile vurdu! Putin'in fotoğrafı şaşkına çevirdi
"Dünyanın en güzel hali Türkiye'de Macar olmak"
MÜSİAD'dan 25 milyar lira yatırım, 25 bin yeni istihdam müjdesi
Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı?
"Beğen ya da beğenme güzelim"
VOLKAN-M geliyor
"Onlara füze atar, dünyayı sallarız"
Hablemitoğlu suikastında Enver Altaylı izi!
Mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişi hakkında Vali Şıldak'tan açıklama
Bakan Nebati'den kritik temas! Londra görüşmelerinin ayrıntıları belli oldu
Dibeybe görevi bırakma şartını açıkladı
"Tayyip dedem geçmiş olsun"
Elektrik faturası için 3 formül masada
İstanbullular dikkat: Kar geliyor
Açılış için gün sayıyor
Yargı'nın Derya'sı
Mutluluk pozu
200 bin liralık onur davası
El ele ev arıyorlar
Sevgilim için alıyorum
Aile saadeti
14 Şubat'ı n'apayım sevgilim yok
Güçlü kadını oynamak istiyor
Kıskançlığın temeli çocuklukta atılıyor
09 Şubat 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 12:30:00

200 bin liralık onur davası

ABONE OL

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, 'yasak aşk' sözleriyle iftira atarak onurunu kırdığını iddia ettiği fenomen Cansu Nur Çufalı'ya tazminat davası açtı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, 'yasak aşk' sözleriyle iftira atarak onurunu kırdığını iddia ettiği fenomen Cansu Nur Çufalı'ya tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Erbil, 200 bin lira talep etti. Erbil, 'Eşim beni üç kadınla aldattı, bunlardan bir tanesi de Yasmin Erbil' şeklinde konuşarak kendisine iftira attığını iddia ettiği Çufalı hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırmıştı.

Neslihan KESKİN

Etiketler : 200 bin liralık onur davası Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
Senaryo okuyor

Senaryo okuyor
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
Galada ünlüler geçidi

Galada ünlüler geçidi
Sayenizde hayata döndüm

Sayenizde hayata döndüm
Aşk acısı çekiyorum

Aşk acısı çekiyorum
Hakaret etti, şiddet uyguladı

Hakaret etti, şiddet uyguladı
Su'yun Korsan'ı

Su'yun Korsan'ı
30 hit şarkıya 3 albüm!

30 hit şarkıya 3 albüm!
Etiler'de arabesk gecesi

Etiler'de arabesk gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER