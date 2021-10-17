VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
Başkan Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
'Pentagon Türkiye ile F-35 sorununun çözümü için görüşüyor'
Gaziantep'te fabrika yangını
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı
Başkan Erdoğan: Salgında en çok büyüyen ikinci ülke olduk!
İsrail'in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor
On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Hesap sorulmalı
Yunan bakandan küstah açıklamalar! Haddini aştı
"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"
ABD'den Dedeağaç'a büyük sevkiyat!
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret! İmzalar atıldı
AB ve Katar arasında 5 yıldır müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı
NATO tatbikata başladı
Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli
Firari CHP'liye operasyon!
Türkiye'ye ihtiyacımız var
Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti
Kapalı kapılar ardında karanlık ittifak!
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
17 Ekim 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 10:00:00

20 yıllık hayal gerçekleşti

ABONE OL

Sıla ve Yalın çocukluk hayallerini gerçekleştirdi. Şarkıcılar 20 yıl sonra aynı sahnede birlikte sevenlerinin karşısına çıkarak düet yaptı.

Sıla ve Yalın çocukluk hayallerini gerçekleştirdi. Şarkıcılar 20 yıl sonra aynı sahnede birlikte sevenlerinin karşısına çıkarak düet yaptı.

Şarkıcı Sıla, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde şarkıcı sevenlerine eşsiz bir gece yaşattı. Sıla, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi ve konserin ikinci bölümünde sahneye Yalın'la birlikte çıktı. Şarkıcılar beraber yazdıkları 'Ver O Zaman Gömleklerimi' şarkısında düet yaptılar. Seyircilerden büyük alkış alan ikiliden Yalın, ''Bizim dostluğumuz yıllara dayanır. 'Ver o zaman gömleklerimi' şarkısını tam da bugünü hayal ederek yaptık. Ama bu bizim ilk şarkımız değil" derken Sıla ise, ""Biz 20 yıl önce bugünü düşünerek hayaller kuran iki genç arkadaştık. O yüzden şu an benim için çok duygusal bir an" dedi. Yalın ve Sıla yirmi yıl önce yine birlikte kaleme aldıkları 'Dön Demeyi Unuttum' şarkısını seslendirdi. İkili performansları ile dinleyicileri büyüledi.

Etiketler : 20 yıllık hayal gerçekleşti Sıla Yalın
Hamlet dizisine görkemli gala

Hamlet dizisine görkemli gala
Dağın Akkız'ı geliyor

Dağın Akkız'ı geliyor
"Boş gitmesin diye ödül vermişler"

"Boş gitmesin diye ödül vermişler"
Dizi yayınlanmadan ikinci sezonu onaylandı

Dizi yayınlanmadan ikinci sezonu onaylandı
Cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı

Cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı
Aşkı yakalarsam evlenirim

Aşkı yakalarsam evlenirim
Kızıyla reklam çekti

Kızıyla reklam çekti
Milli aşkta mutlu son

Milli aşkta mutlu son
Kızı için İstanbul'da

Kızı için İstanbul'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER