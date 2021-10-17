20 yıllık hayal gerçekleşti

Sıla ve Yalın çocukluk hayallerini gerçekleştirdi. Şarkıcılar 20 yıl sonra aynı sahnede birlikte sevenlerinin karşısına çıkarak düet yaptı.

Şarkıcı Sıla, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde şarkıcı sevenlerine eşsiz bir gece yaşattı. Sıla, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi ve konserin ikinci bölümünde sahneye Yalın'la birlikte çıktı. Şarkıcılar beraber yazdıkları 'Ver O Zaman Gömleklerimi' şarkısında düet yaptılar. Seyircilerden büyük alkış alan ikiliden Yalın, ''Bizim dostluğumuz yıllara dayanır. 'Ver o zaman gömleklerimi' şarkısını tam da bugünü hayal ederek yaptık. Ama bu bizim ilk şarkımız değil" derken Sıla ise, ""Biz 20 yıl önce bugünü düşünerek hayaller kuran iki genç arkadaştık. O yüzden şu an benim için çok duygusal bir an" dedi. Yalın ve Sıla yirmi yıl önce yine birlikte kaleme aldıkları 'Dön Demeyi Unuttum' şarkısını seslendirdi. İkili performansları ile dinleyicileri büyüledi.