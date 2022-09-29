20 yıl sonra yeniden

Komedyen Cem Yılmaz yeni filmi 'Ayzek' için kolları sıvayarak yapımın okuma provalarına başladı. Projenin kadrosunda 20 yıl önce 'G.O.R.A' filminde birlikte oynadığı oyuncu Özge Özberk var. Yılmaz, bir dönem aralarında küslük olduğu iddia edilen oyuncu ile kafa kafaya verdiği bir fotoğrafını Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu. Komedyen fotoğrafın altına, "Bundan 20 yıl önce Prenses Ceku ile okuma provası yapmıştık! E yine yapıyoruz demek ki her şey yolunda. Özge Özberk, Ayzek ile Bir Gece" notunu düştü.