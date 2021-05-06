20 yaş hali şaşırttı

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına uyan ünlülerden oldu. Gençliğinde fazla kilolarıyla başı dertten olan Kaygılaroğlu, sıkı bir diyetle büyük değişim yaşadığını gözler önüne serdi. Oyuncu 20'li yaşlara ait kilolu fotoğrafını "Her şey mümkün, pes etme" notuyla paylaştı.