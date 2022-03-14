20 şehir dolaşacaklar

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Sibel Alaş'tan oluşan 'Şimdi 90'lar', Etiler Uluorta'da sahne aldılar. 90'ların hit şarkılarını seslendiren sanatçılar, turneye çıkacaklarını açıkladı. Metin Özülkü; "Çanakkale, İzmir, Ankara, Antalya başta olmak üzere Mayıs ayı sonuna kadar 20 şehir dolaşacağız" dedi.

