14 Mart 2022 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 13:00:00
20 şehir dolaşacaklar
Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Sibel Alaş'tan oluşan 'Şimdi 90'lar', Etiler Uluorta'da sahne aldılar.
Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Sibel Alaş'tan oluşan 'Şimdi 90'lar', Etiler Uluorta'da sahne aldılar. 90'ların hit şarkılarını seslendiren sanatçılar, turneye çıkacaklarını açıkladı. Metin Özülkü; "Çanakkale, İzmir, Ankara, Antalya başta olmak üzere Mayıs ayı sonuna kadar 20 şehir dolaşacağız" dedi.