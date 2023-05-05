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05 Mayıs 2023 Cuma 13:55:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 13:55:00

20 milyonluk reyting önlemi

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Kıvanç Tatlıtuğ, 'Aile' dizisiyle ekranlara geri döndü.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, uzun bir aradan sonra 'Aile' dizisiyle ekranlara geri döndü. Serenay Sarıkaya ile birlikte rol aldığı yapımda mafya işadamı Aslan karakterini canlandıran Tatlıtuğ'un yapım şirketi Ay Yapım'la yaptığı anlaşmayla 13 bölümü garanti altına aldığı ortaya çıktı. Bölüm başına 1 milyon TL aldığı öğrenilen oyuncunun dizinin reyting başarısızlığına ise önceden önlem aldı. Ünlü oyuncu 13 bölümlük parayı 20 milyon TL'yi peşin alarak riski üzerinden atmış oldu. Bu hamlesiyle Tatlıtuğ, oyunculuk sektöründe daha önce görülmemiş yüksek ücrete imza atmanın gururunu yaşadı.

Etiketler : kıvanç tatlıtuğ oyuncu dizi ay yapım reyting
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