20 Mayıs reyting sonuçları: Çukur, Zalim İstanbul, Söz reyting sıralaması!

20 Mayıs reyting sonuçları heyecanla bekleniyor. Çukur, Zalim İstanbul, Söz reyting sıralaması da yoğun olarak araştırılıyor. Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Star TV’de Söz, Fox TV’de Yasak Elma, TRT 1’de Vuslat dizileri ekranlara geliyor. Bu diziler arasında ciddi bir reyting mücadelesi veriliyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin hemen ardından en çok izlenen dizisinin hangisi olduğu belirleniyor. 13 Mayıs reyting sonuçlarına bakıldığında baktığımzıda Total puan türünde Çukur 18.72 share alarak birinci, Söz 16.9 share alarak üçüncü, Zalim İstanbul 12.37 share alarak dördüncü sırada yer almıştı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim? Çukur, Zalim İstanbul, Söz reyting sıralaması sizlerle...

20 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

20 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 20 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

13 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL



AB



ABC