20 Mayıs reyting sonuçları: Çukur, Zalim İstanbul, Söz reyting sıralaması!
20 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Çukur, Zalim İstanbul, Söz reyting sıralaması tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Star TV’de Söz, Fox TV’de Yasak Elma, TRT 1’de Vuslat dizileri izleyicisi ile buluşuyor. Pazartesi akşamları kıran kırana bir reyting mücadelesi veriliyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin hemen ardından en çok izlenen dizisinin hangisi olduğu öğreniliyor. Geçen hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımzıda Total puan türünde Çukur 18.72 share alarak birinci, Söz 16.9 share alarak üçüncü, Zalim İstanbul 12.37 share alarak dördüncü sıraya yerleşti. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak? İşte tüm merak edilenler...
20 Mayıs reyting sonuçları heyecanla bekleniyor. Çukur, Zalim İstanbul, Söz reyting sıralaması da yoğun olarak araştırılıyor. Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Star TV’de Söz, Fox TV’de Yasak Elma, TRT 1’de Vuslat dizileri ekranlara geliyor. Bu diziler arasında ciddi bir reyting mücadelesi veriliyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin hemen ardından en çok izlenen dizisinin hangisi olduğu belirleniyor. 13 Mayıs reyting sonuçlarına bakıldığında baktığımzıda Total puan türünde Çukur 18.72 share alarak birinci, Söz 16.9 share alarak üçüncü, Zalim İstanbul 12.37 share alarak dördüncü sırada yer almıştı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim? Çukur, Zalim İstanbul, Söz reyting sıralaması sizlerle...
20 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
20 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 20 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.
13 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
AB
ABC
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Diriliş Ertuğrul'un senaristi finali bu sözlerle duyurdu
- Yaş farkı olay olmuştu! Aslı Turanlı'dan Ata Demirer'e olay gönderme!
- Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: Kız bir nazar boncuğu tak
- Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Tatlıtuğ çiftine saldırgan şoku!
- Survivor'da herkesi ağlatan olay! Hikmet diskalifiye mi olacak?