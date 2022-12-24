20 bin liralık rüküşlük

Teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, 'balon' konseptli tasarım ayakkabı giydi. 32 yaşındaki Terim, 20 bin lira değerindeki ayakkabısını Instagram hesabından paylaşınca sosyal medyanın diline düştü. İlginç ayakkabılarıyla dikkat çeken fotoğraflar yayınlayan Buse Terim'e takipçileri 'pahalı ve üstelik çirkin', 'gözüm kanadı', 'gerçekten çok kötü', ''Domatese basmış gibi' ve 'sizi kim giydiriyor' gibi yorumlarda bulundu.