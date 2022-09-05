20 bin kişilik koro

Üç yıllık aranın ardından müziğe geri dönüş yapan Atiye, konserlerine son sürat devam ediyor. Şarkıcı, 22. Geleneksel Leblebi ve Kömür Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi. Sahne performansı ve danslarıyla dinleyicilerin beğenisini toplayan Atiye, sahnelerinde 'Dalgana Bak', 'Salla', 'Budur', 'Ya Habibi', 'Mazallah' ve 'Soygun Var' gibi sevilen şarkılarını 20 bin kişilik koroyla birlikte seslendirdi. Atiye, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.