2 yıl hapsi istendi

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci kendisine 'hırsız' dediği iddiasıyla Deniz Akkaya'dan şikâyetçi oldu. Soruşturmayı yürüten savcılık, Akkaya ve Ciğerci'nin aralarında uzlaşma sağlayamadı. Hakkında soruşturma başlatılan manken ve sunucu Deniz Akkaya'ya 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Neslihan KESKİN