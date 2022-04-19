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19 Nisan 2022 Salı 14:52:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 14:55:00

2 yıl hapsi istendi

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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci kendisine 'hırsız' dediği iddiasıyla Deniz Akkaya'dan şikâyetçi oldu.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci kendisine 'hırsız' dediği iddiasıyla Deniz Akkaya'dan şikâyetçi oldu. Soruşturmayı yürüten savcılık, Akkaya ve Ciğerci'nin aralarında uzlaşma sağlayamadı. Hakkında soruşturma başlatılan manken ve sunucu Deniz Akkaya'ya 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Neslihan KESKİN

Etiketler : 2 yıl hapsi istendi Selin Ciğerci Sosyal medya fenomeni
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