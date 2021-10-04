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04 Ekim 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 11:30:00

2 yer dışında ayakkabı çıkarmıyor

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Oyuncu Tamer Karadağlı'nın pek bilinmeyen bir takıntısı olduğu ortaya çıktı. Evde ayakkabılarıyla dolaşan oyuncu, sadece banyoya gireceği zaman ve yatağa gireceği anlarda ayakkabısını çıkarıyor.

Oyuncu Tamer Karadağlı'nın pek bilinmeyen bir takıntısı olduğu ortaya çıktı. Evde ayakkabılarıyla dolaşan oyuncu, sadece banyoya gireceği zaman ve yatağa gireceği anlarda ayakkabısını çıkarıyor. Bu takıntısı nedeniyle misafirlikte de sıkıntı yaşayan Karadağlı, ayakkabıları çıkarılması istendiğinde kapıdan döndüğü öğrenildi. Ayak görmekten hoşlanmayan 54 yaşındaki Karadağlı, parmak arası terliklere de asla tahammül edemiyor.

Etiketler : Oyuncu Tamer Karadağlı ayakkabılarıyla dolaşan banyoya gireceği zaman yatağa gireceği anlarda
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